O reforço dos Países Baixos seguiu o tratamento e a recuperação de uma entorse no tornozelo direito, enquanto os restantes jogadores estiveram às ordens do treinador Ruben Amorim.

O Sporting defronta na quarta-feira o vice-campeão belga, Saint Gilloise, pelas 19:00, no Estádio da Belavista, em Lagoa.

O conjunto ‘verde-e-branco’ vai continuar no sul de Portugal até 20 de julho, tendo agendados encontros de preparação com o espanhol Villarreal e a AS Roma, orientada pelo técnico português José Mourinho, respetivamente quinta-feira e em 19 de julho (terça), ambos no Estádio Algarve.