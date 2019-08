As alterações das medidas de coação constam da decisão instrutória do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Barreiro, a que a agência Lusa teve hoje acesso, a qual leva a julgamento os 44 arguidos no processo nos exatos termos da acusação do Ministério Público (MP).

Quanto ao antigo presidente do Sporting Bruno de Carvalho, que estava sujeito à medida de coação de apresentações diárias às autoridades, o juiz de instrução criminal (JIC) Carlos Delca determinou que o ex-dirigente passe a apresentar-se “quinzenalmente”.

Dos 44 arguidos no processo, 29 encontram-se ainda sujeitos à medida de coação de prisão preventiva e outros nove estão com Obrigação de Permanência na Habitação, com Vigilância Eletrónica (OPHVE).

O tribunal decidiu passar 28 dos arguidos em prisão preventiva para OPHVE (prisão domiciliária), juntando-se aos nove arguidos já nessa situação, e manteve Nuno Mendes, líder da claque Juventude Leonina, conhecido por 'Mustafá', como o único arguido em prisão preventiva ao abrigo deste processo.