Mais de uma hora depois de ter deixado o Estádio José Alvalade, o autocarro que levava, entre outros, os jogadores, a equipa técnica e o presidente Frederico Varandas chegou finalmente ao habitual local de festejo dos títulos, onde esperavam vários milhares de adeptos.

Desde a saída de Alvalade, o autocarro foi sempre acompanhado por centenas de adeptos que iam cumprimentando os novos campeões nacionais, entoando cânticos e festejando o 20.º título dos ‘leões’, com muito fogo de artifício a pintar a noite.

Na transmissão da Sporting TV, todos os jogadores iam dizendo que era “incrível” a receção que estavam a ter ao longo do percurso e que nunca tinham vivido “nada como isto”.

O Sporting sagrou-se no domingo campeão português de futebol pela 20.ª vez, beneficiando da derrota do Benfica na visita ao Famalicão, por 2-0, na 32.ª jornada da I Liga, para chegar ao título.

Com este resultado, o Sporting, que no sábado venceu em casa o Portimonense (3-0), volta a conquistar o título, depois do último em 2020/21, somando 84 pontos, mais oito do que o Benfica, quando estão apenas duas jornadas por disputar.