A viatura com os jogadores, equipa técnica e ‘staff’ dos ‘leões’, que celebram o 20.º título do seu historial, iniciou o percurso rumo ao Marquês de Pombal, perante milhares em êxtase que aguardavam pelos novos campeões nacionais.

A festa ‘leonina’ iniciou-se quando ainda decorria o jogo entre Famalicão e Benfica, vencido pelo emblema minhoto (2-0) e que confirmou o título nacional para o emblema de Alvalade: a imprensa aguardava no exterior do estádio quando a celebração da comitiva dos ‘leões’ ao primeiro golo foi bem audível.

A estrutura profissional leonina assistiu à partida no restaurante localizado no interior do recinto antes de descer ao ‘hall VIP’ do Estádio José Alvalade em saudável convívio: as brincadeiras entre jogadores foram uma constante e envolveram cânticos ao capitão de equipa Sebastian Coates, quando este falava à comunicação social, ou partidas entre atletas.

Os jogadores Nuno Santos, Morten Hjulmand e Marcus Edwards personificaram a alegria e entusiasmo do conjunto ‘verde e branco’ tendo, entre outros momentos de boa disposição, entornado água sobre o companheiro Viktor Gyokeres quando este era entrevistado.

O plantel seguiu, posteriormente, para o viatura na qual faz a viagem rumo ao Marquês de Pombal, com cânticos e dança à mistura.

Os atletas subiram à viatura a conta-gotas e aguardou-se pela partida da viatura por mais de 40 minutos com uma plausível justificação: faltava o guarda-redes Franco Israel, que por força de ter sido sujeito a uma intervenção cirúrgica este domingo chegou até junto dos seus companheiros através de uma viatura particular, apoiado por canadianas e com a perna direita protegida. Algo que não o inibiu de juntar-se aos seus companheiros, que entoavam bem alto o seu nome.

A viatura que transportou o plantel do Sporting arrancou desde o Estádio José Alvalade pelas 00:10, deparando-se com uma multidão nas proximidades do recinto, num ambiente de festa que se prolonga pelo trajeto até à histórica rotunda da capital lisboeta, na qual tradicionalmente decorrem as celebrações de títulos nacionais de futebol e onde se encontram milhares de adeptos sportinguistas.