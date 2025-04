"Este é um dos posts que nunca queres escrever, porque significa que já não estás. O que significas para nós que nos formámos no nosso clube não tem palavras, não só por o que significou nas nossas carreiras, mas também pelo trabalho, dedicação e devoção, atingindo a glória para com o Sporting", escreveu o antigo internacional português na sua conta no Instagram.

Luís Figo agradeceu ainda a "amizade, carinho e estima" que recebeu por parte de Aurélio Pereira, tendo ainda enviado as condolências a toda a sua família.

Aurélio Pereira, antigo responsável pelo departamento de recrutamento do Sporting, morreu hoje, aos 77 anos, anunciou o clube campeão da I Liga portuguesa de futebol.

Antigo jogador dos ‘leões’, Aurélio Pereira tornou-se treinador no Futebol Benfica, antes de regressar ao Sporting, no qual criou e liderou o Departamento de Recrutamento e Formação.

Ao longo da sua carreira, foi responsável pela descoberta de futebolistas como Paulo Futre, Luís Figo ou Cristiano Ronaldo.