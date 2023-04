As bracarenses superaram o emblema do Seixal, da II Divisão, com um golo de Beatriz Fonseca, aos 48 minutos, e asseguraram a quarta presença na final, marcada para dia 27 de maio, no Estádio Nacional, em Oeiras.

O Sporting de Braga, que ergueu o troféu em 2019/20 e chegou à final em 2016/17 e 2017/18, vai enfrentar no jogo decisivo o vencedor da eliminatória entre Benfica e Famalicão, que se defrontam no domingo, em solo minhoto, depois da igualdade 3-3 no terreno das lisboetas.