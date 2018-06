O anúncio feito por Artur Torres Pereira acontece depois de a maioria dos sócios do Sporting reunidos em Assembleia Geral no sábado ter votado a destituição do presidente do clube, Bruno de Carvalho, que era o representante do acionista Sporting na sociedade que gere o futebol profissional dos 'leões'.

“É um desafio muito grande”, afirmou Sousa Cintra, garantido que o Sporting não andará “à toa”. “É um clube que todos vocês conhecem, que sempre lutou desde o início pelos primeiros lugares, sempre para ser campeão. E é isso que vai acontecer”, afirmou, dando ainda uma palavra de “confiança” aos adeptos e aos sócios.“O Sporting vai lutar para ser campeão nacional”, rematou.

Confrontado com as rescisões dos jogadores, Sousa Cintra afirmou apenas que vai trabalhar para ter um "Sporting grande". "Não quero desiludir nenhum sportinguista", disse. "“O Sporting vai continuar a ser grande como sempre foi e, se for possível, ainda maior”.

A nova direção refere que "a partir de hoje não há vencidos nem vencedores” e que “tem de haver paz, tranquilidade, sossego e alegria”, sendo isto "o melhor para o Sporting”.

O presidente da Comissão de Gestão disse ainda que nos próximos dias serão feitas diligências no sentido de recompor a administração da SAD, em função dos resultados da AG extraordinária de sábado.

Numa das mais concorridas assembleias gerais de sempre do Sporting, em que votaram 14.735 sócios, Bruno de Carvalho, que marcou presença e votou pouco depois das 20:00 de sábado, permaneceu no recinto até ao anúncio dos resultados.