“Achamos um bocadinho redutor [estes galardões individuais] quando olhamos para o rendimento de uma equipa, que é aquilo que estamos aqui a celebrar. Geralmente, ganha o [a distinção de] melhor treinador aquele que vence o campeonato, mas este prémio não é só nosso”, reagiu o técnico, de 39 anos, citando vários elementos da estrutura ‘leonina’ no seu discurso durante a gala Liga Portugal Awards, na Alfândega do Porto.

Rúben Amorim foi o mais votado pelos treinadores e capitães dos 18 clubes primodivisionários, numa temporada em que se tornou o mais jovem técnico português a vencer a prova por duas vezes, suplantando o já falecido ex-selecionador nacional Artur Jorge, que, com 40 anos, tinha ‘bisado’ pelo FC Porto (1984/85 e 1985/86).

“Há uma pessoa muito importante na nossa academia, que é o [diretor desportivo] Hugo Viana. Todos os treinadores deviam ter a sorte que eu tive por trabalhar com ele, não só pela sua competência, mas pela lealdade. Quem hoje tiver a sorte de orientar o Sporting, irá parecer muito melhor treinador do que realmente é”, observou, lamentando a morte do sueco Sven-Göran Eriksson, antigo técnico do Benfica, falecido hoje, aos 76 anos.

Contratado ao Sporting de Braga em março de 2020, por 14,4 milhões de euros (ME), Rúben Amorim igualou Vítor Pereira (2011/12 e 2012/13) e Rui Vitória (2015/16 e 2016/17), ambos condecorados por duas vezes ao leme de FC Porto e Benfica, respetivamente, no quarto lugar dos técnicos com mais prémios anuais da I Liga.

Sucessor nesta distinção do alemão Roger Schmidt, vencedor em plena época de estreia no Benfica, em 2022/23, o antigo médio internacional luso foi o primeiro treinador a conquistar dois campeonatos pelo Sporting desde o inglês Randolph Galloway, em 1951/52, após já ter quebrado um interregno de 19 anos, em 2020/21.

Também do Sporting, Viktor Gyökeres foi eleito melhor jogador da I Liga após ter contribuído com 29 golos e nove assistências em 32 encontros.

Obrigado pelo apoio da equipa, do 'staff', dos adeptos e também dos adversários, que puxam pelo melhor de mim. Foi um grande ano e espero que este ainda seja melhor. Segredo? Foi tentar ouvir o mais possível o treinador [Rúben Amorim]", reagiu o avançado sueco, de 26 anos, ao discursar na gala Liga Portugal Awards, na Alfândega do Porto.

Viktor Gyökeres foi o mais votado pelos treinadores e capitães dos 18 clubes primodivisionários, sucedendo ao médio internacional português Otávio, que tinha sido distinguido em 2022/23, antes de trocar o FC Porto pelo vice-campeão saudita Al Nassr, orientado pelo luso Luís Castro e com Cristiano Ronaldo no plantel.

Além do galardão de jogador mais valioso e da presença no 'onze' ideal, o internacional sueco foi o melhor marcador da I Liga em plena época de estreia no futebol português, ao qual chegou no verão passado, oriundo do Coventry, do segundo escalão inglês, por 20 milhões de euros (ME) fixos, mais quatro ME em objetivos.

Sucessor nessa distinção do iraniano Mehdi Taremi, ex-avançado do FC Porto, o reforço mais caro da história do Sporting foi o 15.º atleta 'leonino' a dominar a tabela de 'artilheiros' numa edição da prova, após Fernando Peyroteo (seis prémios), Soeiro, Héctor Yazalde e Liedson (todos com dois) ou Vasques, João Martins, Ernesto Figueiredo, Rui Jordão, Manuel Fernandes, Paulinho Cascavel, Jorge Cadete, Mário Jardel, Bas Dost e Pedro Gonçalves (um cada), figura em 2020/21, no primeiro cetro em 19 anos.

Viktor Gyökeres teve impacto em quase 40% da produção ofensiva dos campeões nacionais nas diversas competições em 2023/24, ao juntar 43 tentos e 14 assistências em 50 encontros, tendência mantida no arranque de 2024/25, fruto de seis remates certeiros e três passes para golo nas primeiras quatro partidas oficiais.

O percurso ’leonino’ rumo ao 20.º título fez-se com novos recordes de pontos (90) e vitórias (29) na história do clube e o ataque mais concretizador da prova (96 golos), deixando o Benfica a 10 pontos, na maior diferença entre primeiro e segundo classificados desde 2010/11, num pódio culminado pelo FC Porto, a 18.

Rúben Amorim atingiu o sexto troféu em outras tantas épocas completas nos bancos, e quinto com o Sporting, pelo qual venceu ainda duas Taças da Liga (2020/21 e 2021/22) – arrebatou outra no Sporting de Braga (2019/20) -, e uma Supertaça Cândido de Oliveira (2021), mas falhou a primeira ‘dobradinha’ do clube em 22 anos.

Os ‘leões’ terminaram 2023/24 com uma derrota frente ao FC Porto (2-1, após prolongamento) na final da Taça de Portugal, no Estádio Nacional, em Oeiras, desfecho repetido na abertura de 2024/25, em Aveiro, onde desperdiçaram uma vantagem de três golos e falharam a conquista da Supertaça (4-3, após 120 minutos).

A segunda edição da gala Liga Portugal Awards arrancou às 19:00, na Alfândega do Porto, sob organização da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), premiando as melhores individualidades do futebol nacional na temporada passada.

Lusa/Fim