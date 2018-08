O Arsenal (equipa do pote 1 que calhou em sorte aos leões e um dos "tubarões" presentes em prova neste sorteio), contudo, não teve um início de época fácil. Apesar da vitória frente ao West Ham na última jornada da Premier League, duas derrotas frente a Manchester City e Chelsea no arranque da prova levantam algumas dúvidas nesta era pós-Wenger, ainda que o conjunto arsenalista possua um plantel apetrechado de grandes jogadores.

Emery é um especialista na Liga Europa. Ao serviço do Sevilha venceu a competição em três épocas consecutivas (2014, 2015 e 2016), o que lhe valeu, de resto, a “transferência” para o Paris Saint-Germain, onde apesar do sucesso interno não atingiu a glória europeia. Mas isso não o fez perder “cotação” e foi para o espanhol que os londrinos se viraram quando ficaram “órfãos” de Wenger.

O novo ano futebolístico trouxe novidades em Londres. Depois de 22 anos à frente do Arsenal, o francês Arsène Wenger deixou o clube londrino e para o seu lugar entrou o espanhol Unai Emery, ex-treinador com provas dadas em clubes como o Valência, o Sevilha e, mais recentemente, o Paris Saint-Germain, onde venceu duas Supertaças, duas Taças da Liga, duas Taças de França e um campeonato francês (o percurso interno só não foi imaculado porque o Mónaco de Leonardo Jardim o impediu).

Ou seja, para além do poderio do Arsenal enquanto equipa recheada de estrelas, o conjunto londrino conta ainda com um especialista na competição no banco. Tarefa complicada para os leões.

Para além da cosmopolita cidade de Londres, o Sporting terá também de viajar ao Leste da Europa, nomeadamente ao Azerbaijão e à Ucrânia.

Adgam é a cidade azeri de onde é proveniente o já-não-tão desconhecido Qarabag. O campeão do Azerbaijão participou na edição passada da Liga dos Campeões e roubou dois pontos ao Atlético Madrid num grupo em que os colchoneros ficaram no 3.º lugar (viriam a vencer a Liga Europa), atrás de Roma e Chelsea.

O Qarabag começou a campanha europeia desta época na 2.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, onde defrontou e bateu os albaneses do Përparimi Kukesi. A seguir teve pela frente os bielorrussos do BATE Borisov, tendo sido eliminado pela mesma e seguido para o playoff da Liga Europa, onde defrontou e bateu os moldavos do Sheriff, garantindo um lugar na fase de grupos da segunda competição de clubes mais importante da UEFA.

Os azeris perderam o médio Richard Almeida e o extremo Pedro Henrique (que estava emprestado pelo PAOK) para o Astana, do Cazaquistão, mas têm no seu plantel um jogador que já passou por Alvalade. Simeon Slavchev, médio internacional búlgaro que chegou ao Sporting CP em 2014 mas nunca se impôs nos leões, somando sucessivos empréstimos a Bolton, Apollon Limassol e Lechia Gdansk até sair a título definitivo para o Azerbeijão neste verão.

Para além disso, o plantel tem ainda outro velho conhecido do futebol português: Vágner, guarda-redes brasileiro que passou por Estoril e Boavista. Aliás, a baliza parece ser das posições onde o Qarabag está mais bem servido, pois para além de Vágner conta ainda com o internacional islandês Hannes Halldórsson.

Ao clube chegaram também os internacionais Filip Ozobić (médio croata que passou por clubes como o Spartak Moscovo e o Hadjuk Split), Innocent Emeghara (avançado suíço nascido na Nigéria que já jogou no Lorient, Siena e Livorno) e Dzon Delarge (extremo congolês que passou pelo Slovan Liberec, Osmanlispor e Bursaspor). Adicionalmente, os azeris investiram cerca de um milhão de euros em Abdellah Zoubir, médio ofensivo marroquino que jogou as últimas duas épocas no Lens.

Por último o Sporting CP terá de deslocar-se à Ucrânia para defrontar o Vorskla Poltava, 3.º classificado do campeonato ucraniano da última temporada (vencido pelo Shakhtar Donetsk de Paulo Fonseca).

O Vorskla é uma equipa modesta, que teve um início de campeonato modesto: quatro derrotas e três vitórias nas primeiras sete jornadas situam o conjunto de Poltava no 5.º lugar da liga.

Para atacar uma época em que jogará nas competições europeias, o Vorskla já efetuou quatro contratações: o lateral esquerdo brasileiro Artur (ex-Internacional B), o defesa-central ucraniano Evgen Martynenko (ex-Chornomorets), o jovem médio internacional sub-21 ucraniano Maryan Mysyk (ex-FC Stal) e o ponta-de-lança brasileiro Careca (que chega emprestado da equipa sub-20 do Grémio).

Adicionalmente, o clube de Poltava conta ainda com alguns internacionais no seu plantel, casos de Bogdan Shust e Yuriy Kolomoets (melhor marcador da equipa no campeonato na época passada, com 9 golos em 30 jogos) pela Ucrânia, Ardin Dallku pelo Kosovo, Aleksandr Kobakhidze pela Geórgia ou Gegam Kadimyan pela Arménia.