O Sporting CP conheceu hoje os adversários que terá de defrontar na fase de grupos da Liga Europa. Os ingleses do Arsenal, os azeris do Qarabag e os ucranianos do Vorskla Poltava foram as equipas que calharam em sorte aos "leões", numa cerimónia que elegeu Griezmann como jogador da época na Liga Europa (referente à época passada).

Foi hoje conhecida a sorte da única equipa portuguesa presente na fase de grupos da Liga Europa desta temporada. Depois da eliminação de SC Braga e Rio Ave, o Sporting CP conheceu os adversários, numa cerimónia que ditou o alinhamento das equipas que irão lutar para chegar à final da competição em Baku, no Azerbaijão, dia 29 de maio.

O clube português encontrava-se no pote 2 e apesar de evitar clubes como o AC Milan, o Marselha ou o Fenerbahce (eliminado pelo SL Benfica nas eliminatórias da Liga dos Campeões) acabou por um dos tubarões do sorteio presentes no pote 1: o Arsenal, treinado por Unai Emery, que já venceu a competição por três vezes ao serviço do Sevilha.

O Qarabag, campeão em título do Azerbaijão, é outro dos adversários do Sporting CP no grupo. Os leões evitam assim o reencontro com William Carvalho (Bétis) ou Bruma (RB Leipzig). O sorteio para os "leões" ficou fechado com os ucranianos do Vorskla Poltava, equipa que ficou em 3.º lugar no campeonato ucraniano do ano passado.

Segue o alinhamento dos grupos:

Grupo A: Bayer Leverkusen, Ludogorets, Zurique, AEK Larnaca

Grupo B: Red Bull Salzburgo, Celtic, RB Leipzig, Rosenborg

Grupo C: Zenith São Petersburgo, Copenhaga, Bordéus, Slavia Praga

Grupo D: Anderlecht, Fenerbahce, Dínamo Zagreb, Spartak Trnava

Grupo E: Arsenal, Sporting CP, Qarabag, Vorskla Poltava

Grupo F: Olympiacos, AC Milan, Bétis, Dudelange

Grupo G: Villarreal, Rapid Viena, Spartak Moscovo, Glasgow Rangers

Grupo H: Lazio, Marselha, Frankfurt, Apollon

Grupo I: Besiktas, Genk, Malmo, Sarpsborg

Grupo J: Sevilha, Krasnodar, Standard Liège, Akhisar

Grupo K: Dínamo Kiev, Astana, Rennes, Jablonec

Grupo L: Chelsea, PAOK, BATE Borisov, Vidi FC

Para além do sorteio, foi também conhecido o Jogador da Época da Liga Europa (prémio referente à época passada). Diego Godín e Antoine Griezmann (do Atlético Madrid) e Dimitri Payet (do Marselha) eram os três finalistas, sendo que o vencedor do galardão acabou por ser o avançado francês, autor de 6 golos em 8 jogos na Liga Europa da temporada transata.