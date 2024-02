O Sporting de Braga comprometeu hoje as aspirações de apuramento para os oitavos de final da Liga Europa de futebol, ao perder 4-2 em casa com os azeris do Qarabag, na primeira mão do play-off de acesso.

O jogador do Sporting de Braga, Abel Ruiz (E), festeja após marcar um golo contra o Moreirense durante o jogo da 20ª jornada da I Liga de futebol, realizado no Estádio Municipal de Braga, 4 de fevereiro de 2024. HUGO DELGADO