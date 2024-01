Os bracarenses, que no sábado conquistaram o troféu, batendo no desempate por grandes penalidades (1-1, 5-4) o Estoril Praia, tentam hoje consolidar a quarta posição no campeonato, aproveitando a derrota na ronda do rival Vitória de Guimarães.

A equipa de Artur Jorge tem os mesmos 36 pontos dos vimaranenses e está a oito, que pode reduzir para cinco, do FC Porto, terceiro classificado.

Já o Desportivo de Chaves, 18.º e último classificado na Liga, enfrenta a sua segunda pior série da época, sem vencer desde 01 de dezembro, quando bateu em casa o Vizela (2-1), somando a partir daí quatro derrotas e dois empates.

O jogo em Braga acontece já depois de também hoje o Rio Ave (16.º, com 16 pontos), em zona de play-off de manutenção, receber o Estoril Praia (15.º, 17 pontos), com as equipas separadas apenas por um ponto.

Um duelo que pode oferecer troca de posições na tabela e no qual as duas equipas procuram regressar às vitórias no campeonato: o Rio Ave depois de uma derrota e um empate, o Estoril Praia após três derrotas consecutivas.