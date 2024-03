Apesar de verem interrompida uma série de três triunfos consecutivos, os bracarenses mantêm-se no quarto lugar, com 50 pontos, mas agora mais distantes do FC Porto, que na sexta-feira venceu o Portimonense (3-0) na abertura da ronda e tem 55.

Já o Rio Ave soma o terceiro empate consecutivo e é 14.º da I Liga, com 24 pontos, dois acima do ‘play-off’ de manutenção.