Numa das piores fases da sua história, o FC Porto, na terceira posição, recebe o Sporting, que tem oito pontos de vantagem na sexta-feira, um dia antes de o Benfica, que está a seis pontos dos ‘leões’, jogar na Luz com o Moreirense.

Nos últimos sete encontros, os ‘dragões’ somaram apenas uma vitória, em casa do Maccabi Telavive (1-0), na estreia do treinador argentino Martín Anselmi, que somou um empate com o Rio Ave (2-2) no seu primeiro jogo na I Liga, num encontro em que a equipa mostrou algumas melhorias, apesar dos erros decisivos da zona defensiva.

Para este encontro, o FC Porto não vai poder contar com Otávio, castigado, e provavelmente com o lesionado Martim Fernandes, mas o treinador já vai ter à sua disposição os reforços de inverno Tomás Pérez e William Gomes.

Os ‘leões’ chegam ao Dragão após três vitórias consecutivas no campeonato e com uma tranquila vantagem no topo da I Liga, procurando o terceiro triunfo sobre o FC Porto em quatro encontros esta temporada — vitórias na I Liga e na Taça da Liga e derrota na Supertaça, após prolongamento.

No Sporting, a presença do sueco Viktor Gyökeres, poupado nos últimos dois jogos, é a grande dúvida, tal como o japonês Hidemasa Morita, que saiu lesionado no encontro com o Nacional, podendo o treinador Rui Borges apostar já no reforço Biel.

Já conhecedor do resultado do clássico da véspera, o Benfica vai procurar capitalizar e ganhar pontos a pelo menos um dos principais rivais, na receção ao Moreirense, equipa com quem empatou a um golo na primeira volta, resultado que ditou a saída do alemão Roger Schmidt do comando técnico das ‘águias’.

Após um conturbado momento na sequência da derrota com o Casa Pia, o Benfica somou dois triunfos consecutivos fora, com Juventus e Estrela da Amadora, recebendo agora um 11.º classificado que apenas venceu uma vez na Luz, onde podem ser vistos pela primeira vez os reforços de última hora das ‘águias’ — Bruma, Andrea Belotti e Samuel Dahl.

Também à espreita do clássico vai estar o quarto posicionado Sporting de Braga, que recebe no domingo o Gil Vicente (12.º) e pode, em casa de derrota do FC Porto, ultrapassar os ‘dragões’ e subir ao pódio da I Liga.

Equipa surpresa da I Liga, o Santa Clara procura consolidar o quinto lugar, na visita de sábado ao AVS, que está no 15.º lugar, apenas um ponto acima do Estrela da Amadora, em lugar de play-off de manutenção e que, após a derrota com o Benfica, joga no domingo em casa do outro clube sensação, o Casa Pia, que está no sexto posto.

Nos lugares de despromoção direta, o Boavista, 18.º e último, que não vence há 10 jogos e vem de cinco derrotas consecutivas, visita no domingo um tranquilo Estoril Praia (oitavo), à mesma hora que o Farense (17.º), sem triunfos há cinco encontros, recebe o Nacional (14.º), que está apenas dois pontos acima do Estrela da Amadora.

Ainda com esperanças de chegar aos lugares de qualificação europeia, o Vitória de Guimarães, sétimo, a seis pontos do Santa Clara, visita o Famalicão, nono posicionado, com a ronda a fechar na segunda-feira, com o Arouca (13.º) a receber o Rio Ave (10.º).

Programa da 21.ª jornada:

– Sexta-feira, 7 fev:

FC Porto — Sporting, 20h15

– Sábado, 8 fev:

AVS – Santa Clara, 15h30

Benfica — Moreirense, 18h00

Famalicão – Vitória de Guimarães, 20h30

– Domingo, 9 fev:

Farense — Nacional, 15h30

Estoril Praia — Boavista, 15h30

Sporting de Braga – Gil Vicente, 18h00

Casa Pia – Estrela da Amadora, 20h30

– Segunda-feira, 10 fev:

Arouca – Rio Ave, 20h15