O jovem avançado de 19 anos marcou os golos da quinta vitória seguida dos bracarenses no campeonato, aos 10 e 81 minutos, num encontro em que o Gil Vicente, que somou o terceiro desaire consecutivo, ficou reduzido a 10 jogadores, por expulsão de Aguirre, aos 15, com cartão vermelho direto.

O Sporting de Braga permanece no quarto lugar da I Liga, agora empatado com o FC Porto, terceiro classificado, enquanto o Gil Vicente continua a ocupar o 12.º posto, com 22.