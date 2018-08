O defesa central Lukic foi emprestado pelo Sporting de Braga aos gregos do Apollon Smyrnis por uma temporada, revelou hoje o clube da I Liga de futebol.

Lukic, de 24 anos, chegou a Braga em janeiro deste ano, mas foi muito pouco utilizado, tendo realizado apenas quatro partidas, duas na equipa principal e outras tantas na B.

O central croata vai agora jogar no Apollon Smyrnis, do primeiro escalão do futebol da Grécia, até ao fim da época.