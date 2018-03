O Sporting de Braga venceu hoje o Desportivo de Chaves por 4-1, em jogo da 27.ª jornada da I Liga de futebol, disputado no Estádio Municipal de Chaves.

Os minhotos começaram a desenhar a vitória com Bruno Viana (27) e Ricardo Horta (38) e aumentaram a vantagem com Paulinho (73) e novamente Ricardo Horta (90+1), e os transmontanos ainda reduziram por Platiny (76).

Com estes três pontos, os arsenalistas somam 61 e a sexta vitória seguida, ficando a um ponto do terceiro Sporting, adversário da próxima jornada, já os flavienses sofrem a terceira derrota consecutiva e descem ao oitavo lugar, com 36 pontos.

A jogar novamente em casa, Luís Castro fez quatro alterações no `onze´ chamando Domingos Duarte, em detrimento de Maras, para a defesa, João Patrão e Stephen Eustáquio ocuparam os lugares de Bressan e Pedro Tiba no meio-campo, enquanto Matheus Pereira regressou para o ataque para substituir Davidson.

Já Abel Ferreira trocou apenas Rosic por Raúl Silva, depois de na última jornada ter vencido o Moreirense por 3-0.

A equipa da casa entrou bem na partida e, aos dois minutos, Djavan, depois de boa combinação com Patrão, atirou por cima, logo depois foi a vez de Paulinho que, num bom trabalho pela direita, viu Goiano cortar para canto.

A resposta dos `arsenalistas´ não se fez esperar com Paulinho a obrigar Ricardo a uma grande defesa, de seguida coube aos `flavienses´ reagirem com Patrão, a passe de Perdigão, a rematar em jeito com a bola a sair muito por cima.

Com o jogo dividido, Esgaio serviu Ricardo Horta na perfeição, mas valeu Domingos Duarte para cortar.

As equipas iam proporcionando um jogo interessante, bem jogado e dividido e, numa bola parada e desatenção de Djavan, surgiu o primeiro golo por Bruno Viana, num remate de primeira, dando a melhor sequência a um livre de Jefferson.

O Sporting de Braga ganhou poderio no jogo, ia dominando e materializou essa superioridade por Ricardo Horta num remate colocado, aumentando a vantagem.

Quase a recolher aos balneários, Wilson Eduardo não conseguiu finalizar da melhor forma um cruzamento na direita, desperdiçando a oportunidade de fazer o terceiro do encontro e do Sporting de Braga.

Os comandados de Luís Castro não se deram como vencidos e regressaram dos balneários mais pressionantes, com Ricardo, por duas vezes, a defender da melhor forma, primeiro a um cabeceamento de Paulinho e depois a um pontapé de Ricardo Horta.

Antes, Matheus Pereira, depois de ganhar espaço, rematou por cima.

Os minhotos estavam mais recuados, mas isso não era sinónimo de falta de controlo, contudo, o Desportivo de Chaves corria atrás do prejuízo e William esteve muito perto de reduzir a desvantagem a desviar um cruzamento rasteiro de Paulinho, mas a bola saiu a rasar o poste.

Depois, em dois momentos diferentes, as equipas ficaram a pedir grande penalidade com Bruno Paixão a não ter esse entendimento.

O Sporting de Braga não perdia fôlego na frente e, novamente num erro de Djavan, surgia o terceiro golo com assinatura de Paulinho, aos 73 minutos, depois de servido por Ricardo Horta.

Luís Castro mexeu na equipa e lançou Platiny no jogo que, mal tocou na bola, reduziu a vantagem, três minutos depois.

Com um bom espetáculo no Municipal de Chaves, Paulinho, por duas vezes, ainda atirou por cima das redes, mas Ricardo Horta tratou de dilatar a vantagem para o Sporting de Braga já nos descontos (90+1).

