A formação de Carlos Carvalhal soma os mesmos 15 pontos do Benfica, que apenas joga na segunda-feira, no reduto do Marítimo, e segue a um ponto do FC Porto, que no sábado venceu por 1-0 o Santa Clara, nos Açores.

Depois de duas derrotas nas primeiras duas jornadas, os ‘arsenalistas’ perseguem o sexto triunfo consecutivo na prova, para dar sequência ao 3-2 na Luz, frente a um conjunto que conquistou na última ronda a primeira vitória.

Com um 3-1 caseiro ao Boavista, a formação algarvia, que ascendeu ao 16.º lugar (cinco pontos), logrou, finalmente, um triunfo no regresso ao principal escalão do futebol português, 18 anos depois.

Nos outros jogos do dia, Rio Ave e Nacional (ambos com 10 pontos) visitam os dois últimos classificados, respetivamente o Gil Vicente (cinco) e o Portimonense (quatro), enquanto o Boavista (seis) e o Belenenses SAD (sete) enfrentam-se no Bessa, onde o último visitado, o Benfica, perdeu por 3-0.

A I Liga é liderada pelo Sporting, que somou no sábado o sétimo triunfo em oito jogos – só não ganhou na receção ao FC Porto (2-2) -, ao bater em casa o Moreirense por 2-1, numa reviravolta protagonizada por um ‘bis’ do goleador Pedro Gonçalves.