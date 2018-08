O Sporting de Braga procura esta quinta-feira garantir um lugar no "play-off" de acesso à fase de grupos da Liga Europa de futebol, na receção ao Zorya, depois do empate (1-1) registado na primeira mão, na Ucrânia.

No Minho, os bracarenses vão entrar em campo em vantagem na eliminatória, devido à regra dos golos marcados fora, e um nulo poderá ser suficiente para garantir a passagem, num jogo em que Claudemir e Marcelo Goiano, lesionados, são baixas certas na equipa de Abel Ferreira.

O Sporting de Braga nunca venceu equipas ucranianas, tendo um registo de três empates e seis derrotas, nos nove jogos disputados.

Em caso de apuramento, o Sporting de Braga vai defrontar no "play off", último passo para entrar na fase de grupos, os alemães do Leipzig ou os romenos do Craiova (os germânicos venceram por 3-1, em casa, a primeira mão).

O jogo está marcado para as 20:30 e vai ser arbitrado pelo macedónio Aleksandar Stavrev.