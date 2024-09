No Funchal, os bracarenses adiantarem-se no marcador com um golo do maliano Niakaté, aos 77 minutos, e ampliaram a vantagem com tentos de Bruma, os 83, e do marroquino El Ouazzani, aos 85.

O Sporting de Braga regressou às vitórias no campeonato, depois de um empate e uma derrota nas partidas anteriores, e está provisoriamente no quarto lugar, com 11 pontos, enquanto o Nacional, que somou a quarta derrota em seis jogos, é 15.º, com quatro.