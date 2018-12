O Sporting perdeu hoje por 29-28 com o Bjerringbro-Silkeborg, na Dinamarca, na derradeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões de andebol, e vai disputar a qualificação para os oitavos de final com os romenos do Dínamo Bucareste.

Numa partida decisiva para a formação dinamarquesa, que necessitava de pontuar para se qualificar, enquanto o Sporting já estava apurado, o golo que desfez a igualdade e garantiu o triunfo do Bjerringbro-Silkeborg surgiu a sete segundos do final e valeu a primeira posição do grupo C.

O Sporting terminou na segunda posição, com 14 pontos, tantos quantos os somados pelos eslovacos do Tatran Presov (terceiros), mas em melhor situação no desempate pelo coeficiente de golos marcados.

A formação ‘leonina’ vai disputar o ‘play-off’ de acesso aos oitavos de final com os romenos do Dínamo Bucareste, primeiros classificados do grupo D, numa decisão a duas mãos, com jogos a 20/24 de fevereiro e 27/03 de março de 2019.

O Bjerringbro-Silkeborg também irá disputar a continuidade na prova frente aos polacos do Wisla Plock, segundos classificados do grupo D, num ‘play-off’ a decorrer igualmente a duas mãos e com jogos a disputar entre 20 e 24 de fevereiro e entre 27 de fevereiro e 03 de março de 2019.

Numa partida equilibrada, com 16-16 ao intervalo e com sucessivas mudanças no comando do marcador, em toda a segunda parte, o Bjerringbro-Silkeborg acabou por ser mais eficaz nos minutos finais, em que obrigou o Sporting a anular sucessivas desvantagens.

Carlos Ruesga, Fabio Chiuffra, Ivan Nikcevic e Luís Frade, todos com cinco golos, foram os jogadores em destaque no capítulo da concretização na equipa do Sporting, enquanto o melhor marcador do encontro foi o dinamarquês Nikolaj Nielsen, com sete.