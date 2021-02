Sporting e Benfica vão tentar hoje tirar proveito do empate (0-0) do FC Porto em casa do Belenenses SAD, quando defrontarem Marítimo e Vitória de Guimarães, respetivamente, na 17.ª jornada da I Liga de futebol.

Os 'leões', líderes do campeonato, agora com três pontos sobre os 'dragões', campeões nacionais, têm, à partida, missão mais difícil, até porque defrontam uma das poucas equipas que os derrotaram na presente época, o Marítimo, que os afastou da Taça de Portugal. Apesar de jogar em casa, o Benfica não terá tarefa muito facilitada, frente a um sempre difícil Vitória de Guimarães, mas os pupilos de Jorge Jesus, ainda a contas com a infeção covid-19, não podem dar-se ao luxo de ceder mais terreno no campeonato. Além destes dois embates, a jornada que encerra a primeira volta tem mais três jogos hoje: Rio Ave-Nacional, Boavista-Gil Vicente e Paços de Ferreira-Tondela. A ronda iniciou-se na quinta-feira com outros quatro jogos, nos quais destaque para o empate dos campeões nacioais no Jamor diante do Belenenses SAD. Programa de resultados da 17.ª jornada: Quinta-feira, 4 fev: Farense 1 - 1 Santa Clara Belenenses SAD 0 - 0 FC Porto SC Braga 2 - 1 Portimonense Famalicão 0 - 2 Moreirense Sexta-feira, 5 fev: Rio Ave – Nacional, 17:00 Benfica - Vitória de Guimarães, 19:00 Marítimo – Sporting, 19:00 Paços de Ferreira – Tondela, 21:00 Boavista - Gil Vicente, 21:00