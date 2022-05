Os ‘leões’, já com o segundo lugar assegurado, ‘vingaram’ na derradeira jornada a derrota sofrida em Ponta Delgada — a primeira na competição, por 3-2, em janeiro –, com os golos de Tabata, aos 41 minutos, e, na segunda parte, de Porro, aos 51, de Sarabia, aos 56, e de Edwards, aos 78.

O Sporting termina a edição de 2021/22 da I Liga com 85 pontos, igualando a marca com que chegou ao título na época passada, a seis do campeão FC Porto, enquanto o Santa Clara conclui a sétima presença na prova no sétimo posto, também um abaixo do registo anterior, o melhor de sempre, com 40 pontos.