Após duas derrotas em casa, os gilistas retomaram o caminho das vitórias na Madeira, com dois golos de Félix Correia, aos 16 e 82 minutos, o segundo de grande penalidade, e um de Pablo, aos 62, igualando o triunfo mais dilatado no campeonato, alcançado à oitava ronda, diante do Estrela da Amadora.

Com quatro partidas para o final da I Liga, os minhotos estão na 14.ª posição, com 29 pontos, oito acima da zona de despromoção, enquanto o Nacional, que terminou o encontro reduzido a 10 jogadores, por expulsão de Rui Encarnação, aos 45+2 minutos, é 12.º, com 32.