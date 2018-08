O Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa decidiu esta sexta-feira a favor da petição apresentada por Bruno Carvalho, mas nem assim a sua lista conseguiu apresentar a candidatura do ex-presidente leonino, esta tarde, em Alvalade. Pelo meio, foi necessário chamar a intervenção da Polícia de Segurança Pública.

João Benedito e Pedro Madeira Rodrigues, dois candidatos à presidência leonina no sufrágio do próximo dia 8 setembro, conseguiram-no da parte da manhã; a lista de Bruno de Carvalho, que se fez representar por Nuno Sousa e Afonso Pinto Coelho, à tarde, não.

Foi a terceira vez que esta intenção foi rejeitada, apesar da providência cautelar que saiu esta sexta-feira contra a recusa do presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do clube, Jaime Marta Soares, em aceitar a lista por si encabeçada para as eleições de 8 de setembro e a proibição de realizar campanha.

Esta segunda-feira, dia 6, depois de ser informado sobre esta notícia, o líder da MAG disse que desconhecia qualquer intenção relativa a uma entrega da candidatura liderada pelo ex-presidente do Sporting que iria decorrer durante esta tarde.

“Não fui informado de qualquer entrega. Não tenho conhecimento e não estarei sequer em Alvalade. Estatutariamente só quem pode receber a candidatura é o presidente da MAG e este não pode pautar a sua agenda por comunicados através da comunicação social”, frisou o dirigente ‘leonino’, explicando que há formalismos a cumprir e que aceitará qualquer candidatura que se apresente dentro dos estatutos.

Todavia, de acordo com o Observador, não foi esta a opinião de Nuno Sousa, que falou que Jaime Marta Soares estava, de facto, dentro das instalações do estádio, mas que se recusou a receber a candidatura. Paralelamente, avisou que esta atitude pode custar 5 mil euros.

"Sei que Jaime Marta Soares está lá dentro e é bom recordar que por cada dia que passe o Sporting pode ser multado em cinco mil euros", começou por esclarecer. Depois, confessa que lhe foi dito que Jaime Marta Soares "tinha compromissos inadiáveis" e que a entrega ficaria adiada para o dia seguinte, terça-feira, cerca das 10h30.

Rejeitar novamente a candidatura é, de acordo o elemento da lista de Bruno de Carvalho, algo "grave porque foi o Tribunal que disse que tem de aceitar a lista", completou Sousa.

Segundo adianta ainda o Observador, a polícia foi chamada novamente a Alvalade, pela mão da lista. No entanto, no meio da confusão, escreve o jornal, tanto Nuno Sousa como Afonso Pinto Coelho, não conseguiram chegar às instalações do clube, impedidos por elementos da empresa de segurança privada.

"[Jaime Marta Soares] não respeitou os sócios, não respeitou o Tribunal e não respeitou também a polícia", alongou Nuno Sousa.

João Benedito junta-se a Frederico Varandas e Pedro Madeira Rodrigues como os únicos candidatos às eleições no clube 'leonino' até ao momento. O prazo para a formalização de novas candidaturas expira na quarta-feira.