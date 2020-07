“Aos familiares, em particular ao irmão Luís Aguiar de Matos, antigo vice-presidente do clube, e amigos, o Sporting CP endereça as mais sentidas condolências, não deixando de enaltecer e agradecer os anos de dedicação e devoção ao clube”, referem os ‘leões’, em curta nota no seu site.

António Aguiar de Matos foi um dos responsáveis pelo regresso do hóquei em patins ao Sporting em 1999, depois da modalidade ter sido suspensa em 1995.