O Sporting qualificou-se hoje para a 'final four' da Liga Europeia de hóquei em patins, ao vencer a Oliveirense por 3-2, em encontro da segunda mão dos quartos de final, disputado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

A formação ‘verde e branca’, que conquistou uma única vez o cetro europeu, há mais de 40 anos, em 1976/77, repetiu os números de Oliveira de Azeméis, agora graças a um golo de João Pinto e dois de Vítor Hugo, contra um ‘bis’ de Pedro Moreira

A ‘final four’ realiza-se em 12 e 13 de maio, com o Sporting a medir forças nas meias-finais com o FC Porto, que eliminou o Benfica, ao golear em casa os ‘encarnados’ por 9-2, depois do desaire na Luz por 3-2.