Além de poder manter a diferença pontual para o segundo lugar que tinha no arranque da jornada, o Sporting tem a oportunidade de se distanciar do Benfica, adversário da próxima ronda, que estava igualado com o FC Porto no segundo posto, mas, na segunda-feira, cedeu um empate (1-1) na receção ao Nacional, enquanto os ‘dragões’, no mesmo dia, foram vencer a casa do Farense por 1-0.

Do outro lado, o Sporting vai enfrentar um Boavista em crise de resultados, encontrando-se na zona perigosa da tabela, mas que já demonstrou ter futebol para mais, depois de a sua única vitória na prova ter sido um 3-0 na receção ao Benfica.

Pouco antes, o Sporting de Braga vai tentar regressar ao quarto lugar, precisando de vencer na receção ao Gil Vicente, equipa instalada num ‘desconfortável’ 16.º lugar e, por isso, necessitada de pontos.

Resultados e programa da 15.ª jornada:

- Domingo, 24 jan:

Marítimo - Paços de Ferreira, 0-3

Moreirense – Portimonense, 2-2

Famalicão - Vitória de Guimarães, 0-1

- Segunda-feira, 25 jan:

Belenenses SAD – Tondela, 2-0

Rio Ave - Santa Clara, 1-2

Benfica – Nacional, 1-1

Farense - FC Porto, 0-1

- Terça-feira, 26 jan:

Sporting de Braga - Gil Vicente, 19:45

Boavista – Sporting, 21:15