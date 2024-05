Separados por cinco pontos na classificação, quando faltam três jornadas para o final, com os ‘leões’ na liderança (81) e as ‘águias’ no segundo posto (76), a ronda 32 da prova pode ser de decisões também no que diz respeito às descidas.

Depois do empate a acabar no Dragão, diante do terceiro posicionado FC Porto (2-2), a equipa treinada por Rúben Amorim deu mais um pequeno passo rumo ao 20.º campeonato nacional e, no sábado, em Alvalade, a partir das 18:00, defronta os algarvios, que não vencem há três jogos e seguem no perigoso 16.º lugar, com 28 pontos.

O Sporting, que não vai contar com o castigado Marcus Edwards, está a cinco pontos de se sagrar campeão e um triunfo sobre o Portimonense deixa o título mais perto e permite ainda sonhar com a possibilidade de chegar já nesta ronda.

Para isso não basta vencer, é preciso esperar que o Benfica, motivado face aos três triunfos seguidos, não conquiste os três pontos na visita ao Famalicão.

Os ‘encarnados’ sabem que apenas um triunfo interessa em Vila Nova de Famalicão, no domingo partir das 20:30, para continuarem na luta pelo título, e entram em campo já a saber o resultado dos ‘leões’.

Pela frente, a formação liderada pelo alemão Roger Schmidt terá um opoente que vem de quatro desafios sem ganhar, sendo que ocupa uma tranquila oitava posição, com 36 pontos.

O lateral dinamarquês Alexander Bah lesionou-se frente ao Sporting de Braga (3-1), na Luz, e está em dúvida, ao passo que Juan Bernat e Tomás Araújo continuam a recuperar das respetivas lesões.

Já o FC Porto irá tentar defender o último lugar do pódio (63 pontos), uma vez que tem Sporting de Braga (quatro, com 62) e Vitória de Guimarães (quinto, com 60), a persegui-lo e ainda com aspirações.

No sábado, pelas 20:30, o emblema treinado por Sérgio Conceição desloca-se a Chaves, que luta pela ‘sobrevivência’, pelo que, um desaire ou uma igualdade, pode complicar ainda mais ou até mesmo sentenciar a vida aos flavienses, que seguem no penúltimo e 17.º posto, com 23 pontos, menos cinco do que o Portimonense, 16.º e em lugar de play-off de manutenção.

Os defesas Marcano, Pepe e Zaidu, todos lesionados, e o extremo Galeno, castigado, não contam para o desafio no Estádio Municipal de Chaves.

A jornada 31 arranca na sexta-feira, pelas 20:30, com a receção do Moreirense (6.º) ao lanterna-vermelha Vizela (18.º), que só tem a vitória em mente, para continuar a sonhar com a manutenção.

Os vizelenses estão a seis pontos do Portimonense, e com desvantagem no confronto direto, pelo que uma derrota significa a despromoção à II Liga, uma vez que ficam a faltar apenas duas rondas.

No dia seguinte, às 15:30, o Boavista (14.º) é o anfitrião do Gil Vicente (13.º), num jogo em que ambos precisam de pontuar para fugirem à zona perigosa da tabela, enquanto, à mesma hora, Rio Ave (12.º) e Vitória de Guimarães (5.º) medem forças em Vila do Conde.

Separados por um ponto no campeonato, Farense (10.º) e Estoril Praia (11.º) defrontam-se no domingo, em Faro, no Estádio D. São Luís, às 15:30, seguido dos duelos Arouca (7.º)-Estrela da Amadora (15.º), que necessita de um resultado positivo para manter-se vivo na luta pela permanência na elite do futebol português, e Sporting de Braga (4.º)-Casa Pia (9.º).

Programa da 32.ª jornada:

– Sexta-feira, 03 mai:

Moreirense – Vizela, 20:15

– Sábado, 04 mai:

Rio Ave – Vitória de Guimarães, 15:30

Boavista – Gil Vicente, 15:30

Sporting — Portimonense, 18:00

Desportivo de Chaves – FC Porto, 20:30

– Domingo, 05 mai:

Farense – Estoril Praia, 15:30

Arouca – Estrela da Amadora, 18:00

Sporting de Braga – Casa Pia, 18:00

Famalicão – Benfica, 20:30