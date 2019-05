“É um jogo muito importante, já jogámos outros importantes, mas este é especial. Os jogadores gostam deste tipo de jogos, com muita pressão envolvida. A equipa está preparada”, afirmou.

O técnico holandês perspetivou um jogo diferente da final da Taça da Liga, que também opôs as duas formações, e terminou com a vitória dos ‘leões’ nas grandes penalidades, e afirmou que uma possível decisão por penáltis foi bem preparada.

“É a nossa segunda final com o FC Porto, vai ser um jogo diferente. Podemos esperar duas equipas que vão dar tudo o que têm para ganhar. Preparámo-nos para este jogo, inclusive para um possível desempate por grandes penalidades”, sublinhou.

Em relação às ausências de Borja e Ristovski, por castigo, Marcel Keizer não se mostrou preocupado e assegurou que será “uma boa oportunidade” para outros jogadores, e revelou que Wendel está preparado para ir a jogo, após ter sido ‘apanhado’ a conduzir sem carta de condução.

“Não temos Borja e Ristovski, mas é uma boa oportunidade para outros jogadores. Wendel está preparado para jogar amanhã (sábado). Cometeu um erro, já está resolvido, e está pronto para o jogo”, garantiu.

O Sporting defronta o FC Porto na final da Taça de Portugal de futebol, no sábado, em jogo que se realiza no Estádio Nacional, em Oeiras, com início às 17:15.