À entrada da Sé de Lisboa, antes do início de uma missa de homenagem ao Papa Francisco, Carlos Moedas destacou o legado do Papa e a sua passagem pela cidade de Lisboa durante as Jornadas Mundiais da Juventude em 2023. Por isso, o autarca quer que o parque tenha o nome do Papa “para honrar a sua memória".

"Aqueles seis dias, de certa forma, não deixaram Lisboa na mesma, deixaram uma Lisboa de esperança, com os jovens, com aquilo que eram as preocupações deste Papa”, afirmou.

O patriarca de Lisboa, Rui Valério, confessou logo de seguida acolher bem esta iniciativa do presidente da Câmara de Lisboa, afirmando que espera “que seja para todos nós um apelo sobre a urgência da fraternidade”.”.

“Eu conheço bem aquela zona, ao mesmo tempo que seja para nós uma memória viva para as responsabilidades que nós temos com a ecologia. O Papa Francisco falou de uma ecologia integral, e reparem, não há lugar mais indicado para assinalar essa integralidade da ecologia que o Parque Tejo”, acrescentou o patriarca.

Para Carlos Moedas “aquele momento em que o Papa Francisco está no avião e diz que aquelas foram as melhores Jornadas Mundiais da Juventude em que participou, fica no coração”.

O autarca confessou que se dirigiu à missa de homenagem para agradecer ao Papa tudo aquilo que ele fez pelo mundo, “mas também pela confiança que trouxe aos lisboetas”,

“Éramos capazes de fazer aquilo que nem imaginávamos, de receber um milhão e meio de pessoas aqui em Lisboa, com a força que ele nos trouxe”, acrescentou Carlos Moedas.