O avançado português Rafael Leão ficou hoje fora dos convocados do Sporting para o encontro com o Viktoria Plzen, da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, numa lista em que se estreia Ronaldo Tavares.

O treinador do Sporting, Jorge Jesus, tem várias baixas para o encontro com o Viktoria Plzen, em especial no ataque, onde não pode contar com Rafael Leão, autor do único golo na derrota frente ao FC Porto (2-1), na sexta-feira, Doumbia, titular no Dragão, e Bas Dost, melhor marcador da equipa.

Assim, para o encontro de hoje em Alvalade, Jorge Jesus apenas tem dois avançados convocados, o colombiano Fredy Montero e o português Ronaldo Tavares, que se estreia em convocatórias da equipa principal.

De regresso às escolhas do treinador estão Gelson Martins, que falhou o jogo com os ‘dragões’ por castigo, e o médio sérvio Petrovic.

Ainda de fora continua o lateral direito Piccini, por lesão, com Lumor e Misic a saírem da lista de convocados, por não estarem inscritos.

O Sporting recebe hoje o Viktoria Plzen, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa de futebol, que será arbitrado pelo bielorrusso Aleksei Kulbakov.

Lista dos 18 convocados:

- Guarda-redes: Rui Patrício e Salin.

- Defesas: Ristovski, Mathieu, Fábio Coentrão e Coates.

- Médios: Petrovic, Bruno César, Gelson Martins, Palhinha, Bruno Fernandes, William Carvalho, Battaglia, Acuña, Bryan Ruiz e Rúben Ribeiro.

- Avançados: Ronaldo Tavares e Montero.