Em comunicado publicado na página da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Sporting diz também que irá garantir 10% da mais-valia de futura transferência, assim como mais cinco ME, valor este dependente dos objetivos relacionados com a participação do Wolverhampton, treinado pelo português Bruno Laje, na Liga dos Campeões, assim como com a participação do futebolista em jogos.

O clube de Alvalade também esclarece que os encargos com os serviços de intermediação relativos à transferência ascendem a 4.454.667 euros, acrescidos de um valor máximo variável de até 494.963 euros.

Além disso, o valor do Mecanismo de Solidariedade devido a clubes terceiros será suportado pelo Sporting e pelo Wolverhampton em partes iguais.

Na quarta-feira, o Wolverhampton tinha anunciado o acordo para a contratação de Matheus Nunes por cinco temporadas.

“Os ‘wolves’ concluiram a contratação do muito reputado internacional português Matheus Nunes, proveniente do Sporting, por uma verba recorde do clube. O dinâmico médio, de 23 anos, que nasceu no Rio de Janeiro, no Brasil, assinou por cinco épocas, com mais uma de opção, terminando assim a sua passagem de sucesso por Lisboa”, referiu então o Wolverhampton.

O médio de 23 anos chega à ‘Premier League’ depois de duas temporadas como titular do Sporting, juntando-se nos ‘wolves’ aos seus compatriotas José Sá, Nélson Semedo, Toti Gomes, Rúben Neves, João Moutinho, Pedro Neto, Daniel Podence, Gonçalo Guedes e Chiquinho.

Nascido no Brasil, Nunes chegou a Portugal ainda com idade adolescente e fez a sua formação no Ericeirense, antes de rumar ao Estoril Praia e, depois, ao Sporting.

No emblema de Alvalade, no arranque da nova temporada, frente ao Rio Ave, o médio alcançou a meta dos 100 jogos com a camisola da equipa principal dos ‘leões’ e marcou um dos golos do triunfo da sua equipa (3-0).

As boas exibições no Sporting chamaram a atenção do selecionador Fernando Santos, com Matheus Nunes a ter para já oito internacionalizações e um golo pela formação das ‘quinas’.