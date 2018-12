Os ‘leões’ conseguiram duas goleadas sob o comando do novo técnico, frente ao Lusitano de Vildemoinhos (4-1) e ao Qarabag (6-1), e tentam conquistar o quarto triunfo consecutivo no campeonato, para voltar a ocupar o segundo posto, a dois pontos do líder e campeão FC Porto, que venceu no terreno do Boavista (1-0), no domingo.

O Sporting inicia o encontro no quarto posto, com 22, atrás de Sporting de Braga, que soma 24, e Benfica, que contabiliza 23, na sequência das vitórias caseiras frente a Feirense (4-0) e Moreirense (2-0), respetivamente.

Este vai ser o primeiro verdadeiro teste de Keizer, frente ao Rio Ave, que, apesar de não vencer há dois jogos, segue no quinto lugar, com 18.