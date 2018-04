O Sporting decidiu recuar e retirar os processos disciplinares anunciados por Bruno de Carvalho aos jogadores que mostraram desagrado pelas críticas do presidente leonino nas redes sociais depois do encontro com o Atlético de Madrid para a primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.

Refere o comunicado do Sporting que "após reunião do Presidente do Conselho de Administração da SAD com a sua Comissão Executiva, foi deliberado o seguinte: Retirar de imediato os processos disciplinares relativos à publicação pelos atletas de um comunicado nas suas redes sociais".

"Apesar de ter sido unânimemente considerado, pela Administração da SAD e pelo Conselho Directivo do Sporting Clube de Portugal, que a atitude dos jogadores da equipa principal de futebol profissional foi incorrecta para com a sua entidade patronal, entendeu-se que o momento actual tem que ser ainda de maior união e coesão, de forma a que possamos cumprir aquelas que são as naturais aspirações do Universo Sportinguista, isto é, a conquista das provas em que estamos a competir", pode ler-se na nota.

"Com este gesto, a Administração da SAD e a Direcção do Clube querem mostrar, mais uma vez, que os superiores interesses do Sporting CP estão e estarão sempre acima de qualquer situação ou decisão. Por vezes, estes superiores interesses, justificam que seja dado um passo atrás, tendo a humildade de reconhecer estar a contribuir para que a Equipa possa, dentro de campo, dar todos os passos em frente que sejam necessários à conquista da Glória, que todos pretendemos alcançar", conclui o texto.

Bruno de Carvalho criticou na quinta-feira passada as exibições de alguns jogadores do Sporting, após a derrota em casa do Atlético de Madrid (2-0), na Liga Europa, tendo, na sexta-feira, 19 jogadores do plantel, entre os quais Rui Patrício, William Carvalho, Fábio Coentrão, Coates, Gelson Martins e Bruno Fernandes, divulgado um comunicado no qual manifestaram "desagrado" com as críticas. Em resposta, Bruno de Carvalho anunciou a suspensão dos jogadores que subscreveram o comunicado e que teriam de enfrentar a disciplina do clube.

Todavia, os jogadores acabaram por defrontar o Paços de Ferreira (vitória por 2-0), no domingo, em jogo da 29.ª jornada da I Liga, durante o qual o plantel foi aplaudido e o presidente assobiado. Na segunda-feira, o presidente da Mesa da Assembleia Geral do clube, Jaime Marta Soares, disse que Bruno de Carvalho não tem condições para continuar em funções e anunciou a intenção de agendar uma reunião magna com vista a uma eventual destituição do líder 'leonino'.

A remontada

O Sporting recebe amanhã no Estádio José Alvalade, pelas 20:05 horas, o Atlético de Madrid, em jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, que será a arbitrado pelo sérvio Mirolad Mazic.

Em conferência de imprensa de antevisão do jogo, o treinador do Sporting, Jorge Jesus, disse acreditar na ‘remontada’ face ao Atlético de Madrid. Jorge Jesus considerou que os ‘leões’ têm "algumas possibilidades" de discutir a eliminatória e afastar os madrilenos, frisando que “o importante é marcar primeiro”.

“Não tenho um tempo ideal para isso. Não há uma obrigação estratégica de fazer um golo logo a abrir o jogo. Temos a nossa estratégia montada, queremos fazer a ‘remontada’ e estamos a trabalhar para surpreender o Atlético”, afirmou.

Segundo Jorge Jesus, o apuramento para as meias-finais é “um sonho” para o Sporting e o objetivo é que o mesmo se transforme num pesadelo para os espanhóis.

"Acredito que temos a possibilidade de sonhar em seguir em frente na Liga Europa. Vamos partir para este jogo com o mesmo sonho, mas confiando na qualidade da equipa. Num jogo, há variantes imprevisíveis. Espero que amanhã (quinta-feira) algum jogador do Atlético de Madrid cometa erros e que o Sporting aproveite", desejou.

Diante dos madrilistas, Jorge Jesus não poderá contar com Bas Dost e Fábio Coentrão, que foram admoestados no encontro da primeira mão, mas garante que quem entrar em campo irá dar conta do recado, deixando entender que Acuña poderá ocupar o lugar do lateral esquerdo internacional português.

Em relação ao clima de tensão vivido no Sporting, Jorge Jesus garantiu que toda a equipa está concentrada no encontro diante do Atlético de Madrid e que esta situação permitiu-lhe crescer como treinador.

"O foco da equipa é o jogo. As tarefas que os jogadores têm de desempenhar é que são importantes. Serei melhor treinador amanhã. A experiência da vida dá-nos conhecimento. Para evoluir, isso é muito importante. Estamos para defender o Sporting. O Sporting é mais importante que tudo. E quando digo nós, falo de jogadores, treinador, presidente e adeptos", rematou.

Já o médio Bruno Fernandes, garante que "o balneário está como estava no início do campeonato". "Estamos focados em trazer títulos para a instituição. Estamos numa fase decisiva nas competições europeias. Acreditamos que podemos conquistar alguma coisa", disse.

Tal como Jorge Jesus, Bruno Fernandes acredita que o Sporting tem condições para discutir a eliminatória e relembra a Roma, que terça-feira eliminou o Barcelona com uma vitória por 3-0, depois de uma derrota (4-1) na primeira mão dos ‘quartos’ da ‘Champions’.