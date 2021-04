Os ‘leões’, que regressaram aos triunfos na última ronda (1-0 no campo do Farense) depois de dois empates consecutivos, vão defrontar em Alvalade o atual 12.ª classificado da prova, num encontro em que, tal como aconteceu no Algarve, o técnico Rúben Amorim vai estar ausente devido a castigo.

Em caso de vitória, o Sporting fica à condição com nove pontos de vantagem sobre o FC Porto, que recebe na quinta-feira o Vitória de Guimarães, no encontro que fecha a jornada.

Por seu lado, o Belenenses SAD vem de uma vitória caseira sobre o Marítimo (2-0), que deixou a equipa de Petit mais perto da permanência, e apenas sofreu uma derrota nas últimas cinco jornadas.

Na primeira volta, o Sporting venceu no campo do Belenenses SAD, por 2-1.

O encontro está agendado para as 21:15.

Antes, às 19:00, o Sporting de Braga pode provisoriamente ultrapassar o Benfica e subir ao terceiro lugar, caso vença no Minho o Boavista, que está na luta pela permanência.

Também hoje, Santa Clara e Moreirense discutem nos Açores o sétimo lugar e a continuidade na luta pelo acesso às provas europeias e o Marítimo defronta na Madeira o Rio Ave.

Na terça-feira, no arranque da ronda, o Farense obteve um importante triunfo na luta pela fuga aos últimos lugares, ao vencer 2-0 em casa do Paços de Ferreira.