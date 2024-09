Os ‘leões’, com um pleno de cinco vitórias, e depois do triunfo por 2-0 para a Liga dos Campeões frente ao Lille, recebem o recém-promovido AVS, no domingo, a partir das 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, onde cederam pontos pela última vez para o campeonato em 21 de maio de 2023 (2-2 com o rival Benfica, na 34.ª jornada da I Liga de 2022/23) e não perdem desde 12 de fevereiro do mesmo ano (derrota por 1-2 com FC Porto, na 20.ª ronda).

Pela frente, a equipa comandada por Rúben Amorim, que não conta com o guarda-redes Kovacevic, nem com os defesas Gonçalo Inácio, Eduardo Quaresma e St. Juste, depara-se com o conjunto orientado por Vitor Campelos, nono colocado, com sete pontos, todos conquistados em casa.

A ronda começa na sexta-feira, com a visita do Sporting de Braga, na ressaca da derrota na receção ao rival Vitória de Guimarães (0-2), ao Nacional, a partir das 20:15, com os minhotos à procura de regressarem às vitórias, duas jornadas depois e antes de se estrearem na Liga Europa, na quinta-feira, diante dos israelitas do Maccabi Telavive.

Os bracarenses iniciam a ronda no sétimo lugar, com oito pontos, e, perante o 15.º colocado, com quatro pontos, tentam subir na classificação e aproveitar algum deslize dos primeiros colocados.

À cabeça está o embate entre Vitória de Guimarães e FC Porto, no sábado, às 18:00, quando segundo e terceiro classificados, ambos com 12 pontos, se defrontarem no Minho, no jogo ‘grande’ da ronda, com os ‘dragões’ a estarem também na antecâmara da estreia europeia, diante dos noruegueses do Bodo/Glimt — os vimaranenses só (re)entram nas provas continentais na semana seguinte.

O vice-campeão Benfica é um dos interessados neste embate, apesar de contar com uma tradicionalmente difícil visita ao Boavista, na segunda-feira, isto apesar de os ‘axadrezados’ ocuparem o 13.º posto, com cinco pontos, e não vencerem desde a primeira jornada.

Os ‘encarnados’, quintos classificados, com 10 pontos, vão querer dar sequência à goleada por 4-1 na estreia do treinador Bruno Lage no comando técnico da equipa lisboeta e manter-se no topo da classificação, na qual ainda estão empatados com o Famalicão.

No sábado, a formação orientada por Armando Evangelista tem uma curta deslocação a Moreira de Cónegos, onde os anfitriões ainda não foram batidos – venceram o Arouca e empataram com o Benfica.

Na sexta ronda, o lanterna-vermelha Farense e o penúltimo classificado Estrela da Amadora prosseguem a procura pela primeira vitória na presente edição do campeonato, na receção ao Arouca e na visita ao Santa Clara, respetivamente.

Rio Ave e Estoril Praia, em Vila do Conde, e Gil Vicente e Casa Pia, em Barcelos, são os outros encontros da jornada, entre equipas atualmente em classificações tranquilas.