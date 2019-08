O quarto incidente de recusa do juiz de instrução criminal (JIC) Carlos Delca, que ainda estava pendente de uma decisão por parte do TRL, teve o mesmo destino dos três anteriores, igualmente indeferidos, tendo aquele tribunal superior considerado que era “manifestamente infundado”, segundo o acórdão a que a agência Lusa teve acesso.

A decisão de inferir o recurso apresentado por um advogado de arguidos no processo do ataque à academia de Alcochete foi tomada pela Relação de Lisboa, um dia após o Tribunal de Instrução Criminal do Barreiro ter decidido levar a julgamento os 44 arguidos acusados pelo Ministério Público (MP).

A decisão instrutória, a cargo de Carlos Delca, entregue na quinta-feira aos advogados, determina que todos os arguidos no processo (44), incluindo o antigo presidente do Sporting Bruno de Carvalho, sejam pronunciados (julgados) nos exatos termos da acusação do MP assinada pela procuradora Cândida Vilar.

O processo segue agora para julgamento, o qual deve decorrer no Tribunal de Almada.

Dos 44 arguidos, apenas o líder da claque Juventude Leonina, Nuno Mendes, conhecido como Mustafá, permanece em prisão preventiva, enquanto outros 37 arguidos vão ficar em prisão domiciliária.