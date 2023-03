Em Lisboa, um ‘golaço’ de Nuno Santos, aos 17 minutos, adiantou os 'leões', que beneficiaram ainda de um autogolo marcado por Salvador Agra (43), com Paulinho (90+3) a fechar a contagem da quarta vitória consecutiva no campeonato, a terceira sem sofrer golos.

Firme no quarto lugar, com 50 pontos, o Sporting distanciou-se do quinto, o Vitória de Guimarães, que está agora a 10, enquanto o Boavista, que não perdia há duas jornadas, desceu à nona posição, com 30.