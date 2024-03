O argentino Leonel Bucca adiantou os anfitriões, aos 16 minutos, enquanto Paulinho, aos 23, e Nuno Santos, aos 40, marcaram os tentos dos ‘leões’, que somaram o quarto triunfo consecutivo e o 12.º nos últimos 13 jogos.

A formação de Rúben Amorim, ainda com menos um jogo, passou a somar 68 pontos, contra 67 do Benfica, que bateu em casa o lanterna-vermelha Desportivo de Chaves por 1-0, enquanto o Estrela da Amadora manteve-se com 26, no 13.º lugar.