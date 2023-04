O Sporting regressou hoje aos triunfos na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer o Vitória SC no estádio D. Afonso Henriques. Para os 'leões' marcaram Pedro Gonçalves aos 47 minutos e Arthur Gomes aos 93 minutos de jogo.

Na classificação, o Sporting segue em quarto, com 61 pontos, a sete do Sporting Clube de Braga, terceiro classificado, enquanto o Vitória SC, que somou o quinto desaire nos últimos seis jogos, caiu para sétimo, mantendo-se com 41 pontos.