O Sporting, com um golo de Gelson Martins, voltou hoje a vencer nos descontos, ao receber e bater o Moreirense por 1-0, no jogo que encerrou a 24.ª jornada da I Liga de futebol.

Numa altura em que, a exemplo do sucedeu na semana passada em Tondela, o empate parecia ser o desfecho final, Gelson Martins marcou, aos 90+2, o único tento do encontro, num remate que ainda embateu num defesa contrário, traindo o guarda-redes dos 'cónegos', dando três importantes pontos aos 'leões' a uma semana de se deslocarem a casa do FC Porto.

Com esta vitória, o Sporting volta a igualar o Benfica no segundo lugar, ambos com 59 pontos, menos cinco do que o comandante FC Porto, enquanto o Moreirense é último com 19.

Síndrome gripal deixou cinco jogadores do Sporting fora do jogo com o Moreirense

Uma síndrome gripal afastou hoje cinco futebolistas do Sporting do encontro diante do Moreirense, revelou hoje à agência Lusa uma fonte do clube de Alvalade.

Os defesas Fábio Coentrão, Piccini e Ristovski, assim como os médios João Palhinha e William Carvalho não puderam dar o contributo à equipa e obrigaram o técnico Jorge Jesus a fazer várias alterações no 'onze' inicial.

A partida entre Sporting e Moreirense encerrou a 24.ª jornada do campeonato.

Resultados da 24.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que se disputou entre sexta-feira e hoje:

Rio Ave - Desportivo das Aves (0-0), Belenenses – Feirense (0-0), Marítimo - Vitória de Guimarães (3-2), Paços de Ferreira – Benfica (1-3), Desportivo de Chaves - Estoril-Praia (2-0), Boavista - Vitória de Setúbal (4-0), Portimonense - FC Porto (1-5), Sporting de Braga – Tondela (1-0), Sporting – Moreirense (1-0).