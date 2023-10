“Jeremiah St. Juste foi a grande novidade no treino desta manhã, no qual Rúben Amorim contou também com três jogadores da formação: Diogo Pinto, Lucas Dias e Tiago Ferreira”, referiu o clube na sua página oficial.

O defesa, contratado ao Mainz em maio de 2022, numa transferência de 9,5 milhões de euros, ainda disputou 32 jogos na última época, mas a mesma também ficou marcada pelas lesões, a última das quais na coxa esquerda, em abril, diante da Juventus, na Liga Europa.

O central falhou o arranque já desta temporada, mantendo-se em recuperação até ao regresso hoje, em semana em que os ‘leões’ preparam a receção na quinta-feira aos italianos da Atalanta (17:45), em jogo da segunda jornada da Liga Europa.

Em contrapartida, o Sporting não vai contar com outro central, o internacional uruguaio Sebastian Coates, que, no domingo, se lesionou na visita ao Farense e foi descartado por Rúben Amorim para o embate com os italianos.

O Sporting, que é líder isolado na I Liga de futebol, com mais um ponto do que o Benfica, joga para a Liga Europa na quinta-feira e para o campeonato no domingo, dia em que recebe o Arouca, em encontro da oitava jornada.

A equipa volta a treinar na terça-feira, em sessão novamente agendada para a Academia de Alcochete.