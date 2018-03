O basquetebolista Stephen Curry vai estar ausente pelo menos três semanas, para recuperar de uma entorse no joelho esquerdo, anunciaram hoje os Golden State Warriors, campeões da Liga norte-americana de basquetebol (NBA).

“A ressonância magnética realizada hoje demonstrou que Stephen Curry sofreu uma entorse do ligamento colateral tibial do joelho esquerdo”, explicaram os Warriors, em comunicado, anunciando novos exames após três semanas.

Curry lesionou-se na sexta-feira, no triunfo em Oakland frente aos Atlanta Hawks (106-94), no encontro que marcava o seu regresso, após debelar uma lesão no tornozelo direito que o afastou da competição desde 09 de março.

Além de Curry, os campeões da NBA, a três semanas do início dos ‘play-offs’, contam ainda com as ausências de Kevin Durant, lesionado numa costela, e Klay Thompson, que fraturou um dedo.