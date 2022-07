Internacional em 32 ocasiões pela seleção do Canadá, que vai regressar à fase final de um mundial de futebol no Qatar2022, o jogador de 35 anos vai continuar no principal campeonato luso, após ter marcado 12 golos em 63 partidas oficiais pelos ‘cónegos’, despromovidos ao segundo escalão.

Natural de Toronto, o futebolista luso-canadiano chegou a Portugal em 2005 para representar os juniores do FC Porto e passou depois pelo Tourizense, pelo Olhanense, pelo Sporting da Covilhã, pelo Estoril Praia e pelo Benfica, tendo-se sagrado campeão nacional, vencedor da Taça de Portugal e vencedor da Taça da Liga pelas ‘águias’ na época 2013/14.

Entre 2015 e 2019, Steven Vitória jogou pelos norte-americanos do Philadelphia Union, emprestado pelo Benfica, e pelos polacos do Lechia Gdansk.

O defesa central é o quarto reforço do Desportivo de Chaves no mercado de transferências em curso, depois do guarda-redes Ricardo Moura, ex-Trofense, do lateral direito Habib Sylla, ex-União de Leiria, e do médio Hélder Morim, ex-Leixões.