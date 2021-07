O Sporting de Braga e o Sporting defrontam-se no Estádio Municipal de Aveiro, na disputa pela Supertaça Cândido de Oliveira, no sábado, a partir das 20:45, jogo que será arbitrado por João Pinheiro, da associação de Braga.

No âmbito do jogo, a PSP emitiu hoje um comunicado em que frisou que vão existir condicionamentos à circulação de trânsito e ao estacionamento e que quem não tem bilhete válido não pode ir para as imediações do estádio.

Assim:

A partir das 15h00 e até final do evento , existirá condicionamento de trânsito nas imediações do Estádio [em especial, junto às quatro rotundas assinaladas na imagem abaixo], onde será feito o controlo de viaturas;

, existirá condicionamento de trânsito nas imediações do Estádio [em especial, junto às quatro rotundas assinaladas na imagem abaixo], onde será feito o controlo de viaturas; A abertura de portas ocorre às 18h15 ;

; O acesso aos parques por parte do público em geral, bem como dos adeptos, está devidamente sinalizado; os cidadãos que não têm bilhete não podem permanecer junto do recinto desportivo; a PSP apela, por isso, a que esses cidadãos não se desloquem para aquela zona da cidade.

créditos: PSP

A PSP, que apela aos espetadores para anteciparem a chegada ao recinto, acautelando o tempo necessário para estes procedimentos, refere que o acesso do público ao Estádio só poderá ser levado mediante:

Apresentação de bilhete ;

; Apresentação de Certificado Digital de Vacinação ou, em alternativa, comprovativo de teste de antigénios com relatório laboratorial, efetuado até 48 horas antes do jogo (os menores de 12 anos estão dispensados de apresentação de teste, no entanto, têm de estar acompanhados por um adulto; a verificação do certificado/teste será efetuada com rigor, pelo que a entrada no recinto poderá ser mais demorada)

ou, em alternativa, comprovativo de teste de antigénios com relatório laboratorial, efetuado até 48 horas antes do jogo (os menores de 12 anos estão dispensados de apresentação de teste, no entanto, têm de estar acompanhados por um adulto; a verificação do certificado/teste será efetuada com rigor, pelo que a entrada no recinto poderá ser mais demorada) Cumprindo escrupulosamente as regras sanitárias: medição da temperatura, uso permanente de máscara, desinfeção das mãos e manutenção do distanciamento social. Tanto assim é que no interior do Estádio deverão ser ocupadas apenas as cadeiras sinalizadas (duas livres – uma ocupada) — o que corresponde a 33% da lotação do Estádio (cerca de 9.940 espectadores);

A Polícia de Segurança Pública também sinaliza algumas indicações gerais, nomeadamente:

Não serão vendidos bilhetes no Estádio;

no Estádio; Os estabelecimentos de restauração e bebidas na cidade terão de encerrar às 22h30

Não haverá fan zones nem zonas de acesso público para assistir ao jogo pela TV;

para assistir ao jogo pela TV; Os bares e serviços de apoio localizados no interior do recinto desportivo não se encontrarão em funcionamento durante o evento desportivo;

o evento desportivo; Durante o intervalo os assistentes deverão permanecer nos seus lugares;

A venda ambulante está proibida nas imediações do Estádio;

De acordo com a legislação em vigor, não será permitida a entrada no recinto de objetos ou substâncias proibidas ou suscetíveis de gerar ou possibilitar atos de violência, tais como: guarda-chuvas; hastes de bandeira; objetos que, pelo seu tamanho e composição, possam ser arremessados; armas; artifícios explosivos ou pirotécnicos;

Não é permitido o consumo de álcool na via pública; a entrada de público sob a influência de álcool ou de outras substâncias é também proibida, pelo que os cidadãos/adeptos suspeitos de se encontrarem nessa condição serão submetidos aos testes legalmente previstos.

"A PSP, em coordenação com as restantes entidades, tomará todas as medidas necessárias e adequadas com vista a garantir a segurança do evento desportivo e de todos os intervenientes no mesmo, e apela a que todos os adeptos participem com espírito festivo e de fair-play, acatando as indicações da PSP, colaborando, assim, na sua própria segurança", enfatiza ainda a nota de imprensa do Comando Distrital de Aveiro da PSP.