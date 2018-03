O português Frederico Morais foi hoje remetido para a segunda eliminatória, de repescagem, do Quicksilver Por Gold Coast, na Austrália, primeira etapa do circuito mundial de surf, ao ser batido na ronda inaugural.

No décimo ‘heat’ do dia, Frederico Morais totalizou 9,00 pontos nas suas duas melhores ondas (4,67 e 4,33), registo insuficiente para contrariar o desempenho do brasileiro Filipe Toledo, que fez a melhor pontuação do dia (15,56) e também a melhor onda (8,23).

O ‘rookie’ brasileiro Thomas Hermes, com apenas 5,50, foi o terceiro e último classificado desta bateria, e segue também para a ronda de repescagem.

Na segunda eliminatória, já sem margem de erro porque quem perde é afastado, ‘Kikas’ vai defrontar o brasileiro Willian Cardoso.

O português está a cumprir a sua segunda época no circuito mundial, depois de ter concluído o ano de estreia no 14.ª lugar do ‘ranking’.