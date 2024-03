Depois das eliminações de Francisca Veselko e Joaquim Chaves no domingo, nas repescagens, ‘Kikas’ – o único português que integra o circuito mundial – perdeu frente ao brasileiro Yago Dora, na oitava bateria da terceira fase, fazendo 13 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (6,83 e 6,17), contra os 15,77 (9,00 e 6,77) do sul-americano.

Por seu turno, Matias Canhoto marcou 7,40 pontos (3,73 e 3,67) e foi batido pelo australiano Jack Robinson, com 11,90 (6,00 e 5,90), na nona bateria, despedindo-se igualmente da prova.

Ambos os atletas lusos terminaram o Meo Rip Curl Pro Portugal no 17.º lugar, enquanto Joaquim Chaves foi 33.º e Francisca Veselko foi 17.ª. O quadro masculino conta com 36 surfistas e o feminino com 18.

Hoje, vão ser concluídas a terceira (ronda dos 32) e a quarta rondas (oitavos de final) do quadro masculino, segundo a informação oficial da WSL.

O período de espera da etapa portuguesa do circuito de elite da WSL arrancou em 06 de março e vai decorrer até 16 de março, em Peniche, Leiria.