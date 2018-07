O espanhol Vicente García de Mateos, terceiro classificado em 2017, vai poder correr a Volta a Portugal em bicicleta, depois de ter sido levantada a suspensão provisória, confirmou hoje à agência Lusa o diretor desportivo do Aviludo-Louletano.

“Sim, o Vicente vai correr a Volta”, disse Jorge Piedade, que confirmou que a suspensão provisória foi retirada pelo Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) espanhol.

Vicente García de Mateos tinha sido suspenso preventivamente pela Agência Espanhola de Proteção da Saúde no Desporto, por irregularidades, com o processo de investigação a dever agora continuar, mas com o ciclista a poder correr.

O espanhol será o líder do Aviludo-Louletano na Volta a Portugal, que se disputa de 01 a 12 de agosto, entre Setúbal e Fafe.

Além de García de Mateos, também vão representar a equipa algarvia os portugueses Luís Mendonça, Márcio Barbosa, Luís Fernandes e Rui Rodriguez e os espanhóis David de la Fuente e Oscar Hernandez.