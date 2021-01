Taça da Liga: Benfica anuncia que vai a jogo com o Braga

"O Sport Lisboa e Benfica informa que vai marcar presença na Final Four da Taça da Liga, com a ambição de vencer a prova, à imagem do que acontece em todas as competições que disputa", informa o clube lisboeta em comunicado.

O anúncio surge depois do clube ter pedido um parecer à Direção-Geral da Saúde (DGS) quanto à viabilidade da sua participação na partida que decorre amanhã em Leiria, tendo a DGS remetido a decisão sobre o isolamento da equipa de futebol para a autoridade de saúde regional, após 17 testes positivos para o novo coronavírus detetados no clube da I Liga.

"Após ter exposto publicamente, de forma cautelar e transparente, o aumento de casos de covid na sua estrutura profissional, não recebeu por parte das autoridades competentes – DGS e Liga de Clubes – qualquer recomendação contrária às regras até agora vigentes nas competições nacionais", informa o Benfica na mesma nota.

O clube irá então "proceder ao isolamento dos jogadores que testaram positivo e incluir no lote de atletas à disposição da sua equipa técnica todos aqueles que testaram negativo, 48 horas antes da partida", lê-se ainda.

Na segunda-feira, a comunicação social portuguesa deu conta de vários casos de infeção nas 'águias', nomeadamente do avançado alemão Luca Waldschmidt, dos treinadores-adjuntos João de Deus, Pietra e Fernando Ferreira e do diretor Luisão, acrescentando que os brasileiros Gilberto e Everton Cebolinha cumpriam isolamento. Mais tarde foi confirmado pelos encarnados que o presidente do clube, Luís Filipe Vieira, também se encontra infetado.

"O Benfica ressalta que ao longo da época realizou mais de 7 mil testes SARS-CoV-2 a todos os elementos da sua estrutura profissional – em média, 82 por cada colaborador – num universo que se situa claramente acima das orientações da DGS e do que se encontra estipulado pela Liga de Clubes, sendo provavelmente a equipa que mais testou em Portugal", refere ainda o documento.